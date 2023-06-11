Türkiye Okul Sporları Federasyonu'nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Küçükler (kız-erkek) Türkiye Kick Boks Şampiyonası 8-11 Haziran tarihleri arasında Kayseri'de yapıldı. Ülke genelinden çok sayıda sporcunun madalya mücadelesi verdiği şampiyonada Çorum Mustafa Kemal Ortaokulu öğrencilerinden Ömer Faruk Taşlıtepe Point Fight 47 kiloda Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya alırken, Osmancık Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencilerinden Murat Çalışkan ise Point Fight 28 kiloda Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Kick Boks İl Temsilcisi Aydın Fırat şampiyona sonunda yaptığı açıklamada, kick boks branşının hem merkezde hem de ilçelerde büyük bir gelişim içinde olduğunu söyledi. İki sporcuyu başarısından dolayı tebrik eden Aydın, Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek'e, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar'a kick boks branşına verdikleri destekten dolayı da teşekkür etti.