Türkiye Masa Tenisi Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan İsmail Eren Alıcı Küçükler Ferdi Türkiye Şampiyonası Çorum’da düzenlendi. Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Salonu’nda düzenlenen şampiyonada 29 ilden 129 sporcu dereceye girebilmek için kapıştı. Türkiye’nin önde gelen sporcularının mücadele ettiği ferdi müsabakalar sonunda erkekler kategorisinde Çorumlu sporculardan Ahmet Çelik ikinci, Yiğit Hüseyin Subaşı ve Berat Özdemir ise üçüncü olarak madalya almayı başarmıştı.

Şampiyonanın son gününde yapılan çift erkekler kategorisinde ise Çorumlu sporculardan Berat Özdemir, Konyalı partneri Ali Enes Seren ile ikincilik, Muhammed Emre Kantik, İstanbullu partneri Akif Emre Bucak ile üçüncülük ve Ahmet Çelik ile Yiğit Hüseyin Subaşı ise üçüncülük madalyası aldı. Çift kızlarda ise Derin Mülazım ile Elif Duru Becer üçüncü olmayı başarırken, karışık çiftlerde ise Berat Özdemir, Kastamonulu partneri Belinay Davuş ile üçüncü oldu.

Şampiyonanın ilk gününde 3, son gününde ise 8 madalya olmak üzere toplamda 11 madalya kazanan Çorumlu sporcular şampiyonaya damga vurmayı başardılar.