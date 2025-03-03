Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı silah ticareti yapan organize suç şebekesine yönelik operasyon düzenledi.

30 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 79 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 39 adet ruhsatsız tabanca, 56.100 adet çeşitli çap ve ebatlarda tabanca fişeği, 21 adet ruhsatsız av tüfeği, 500 adet av fişeği, 30 adet silah parçası, 2 adet el yapımı patlayıcı,

2 adet el telsizi, 1 adet çelik yelek ile çok sayıda dijital materyal geçirildi.

Yapılan operasyon neticesinde gözaltına alınarak Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce adli işlemleri tamamlanan ve adli mercilere sevk edilen 79 kişiden 16’sı tutuklanarak Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Editör: Haber Merkezi