Çorum Valisi Ali Çalgan, İl Tarım ve Orman Müdür V. Hasan Taş ile Çorum Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir’i makamında kabul etti.

Ziyarette, içinde bulunduğumuz hasat dönemine ilişkin kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. Tahıllar grubunda rekolte ve verim durumu masaya yatırılırken, Nisan ayında yaşanan zirai donun üretime etkileri ele alındı.

Tarımsal alanlarda meydana gelen yangınlar ve özellikle de anız yangınları konusunda alınması gereken önlemlerin görüşüldüğü toplantıda Vali Çalgan, yapılacak çalışmalar konusunda talimatlar verdi.

Muhabir: SELDA FINDIK