AHL Park’ta gerçekleştirilen serginin açılışında bir konuşma yapan Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, cezaevi infaz kurumlarının tutuklu ve hükümlülerin bir yere kapatıldığı sürelerinin dolmasını bekledikleri yerler olmadığının altını çizdi.

Ceza infaz kurumlarının temel amacının tutuklu ve hükümlüleri hayata hazırlamak olduğunu vurgulayan Bektaş, “Onlar ceza infaz kurumlarında tutuklu bulundukları sürede meslek edinme, herhangi bir eğitim eksiklikleri varsa bunları edinme olanakları buluyor. Nitekim bu kapsamda okuma yazma öğrenen, çeşitli kurslara katılıp sertifikalar alan tutuklularımız ve hükümlülerimiz var. Tüm ceza infaz kurumlarımızda kültür ve sanatsal eğitim faaliyetlerimiz çok yoğun bir şekilde devam ediyor.” dedi.

Bektaş, kendilerine bu anlamda destek veren Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Müdürlüğüne teşekkür etti.

Tutuklu ve hükümlülerin yaptığı eserler hakkında da bilgi veren Bektaş, ürünlerin tamamen el emeği ve eserlerin tamamen geri dönüşümle elde edildiğini söyledi.

Vali Ali Çalgan ve beraberindeki protokol üyeleri serginin açılış kurdelesini birlikte kesti.

Cezaevi Müdürü İbrahim İncekara, katılımcılara eserler hakkında bilgi verdi.

Sergide resim, ahşap boyama, rölyef, ebru ve farklı el sanatlarına ait pek çok çalışma yer alıyor.

Serginin açılışına Vali Ali Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Hasan Öztürk, İl Jandarma Komutanı Naim Çetinkaya, Cezaevi Müdürü İbrahim İncekara, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ve davetliler katıldı.