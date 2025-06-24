Kamu çerçeve protokolü (KÇP) görüşmelerinde hükümetin yüzde 16’lık düşük zam teklifine karşı Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), açıkladığı eylem programının ilk adımını hayata geçirdi.

Türk-İş’e bağlı Yol-İş Sendikası Samsun 1 Nolu Şubesi Çorum İl Temsilciliği’ne bağlı Karayolu işçileri, hükümetin 2025-2026 dönemini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi (TİS) teklifine tepki göstermek amacıyla Çorum Karayolları 73. Şube Müdürlüğü önünde oturma eylemine başladı. 5 hafta sürecek eylem kapsamında işçiler, Tuzcular Kavşağı’ndan başladıkları yürüyüşle taleplerini dile getirdi.

Eylemde bir konuşma yapan Yol-İş Sendikası Samsun 1 Nolu Şube Başkanlığı Çorum Temsilcisi Hüseyin Coşkun, 2025-2026 yılını kapsayan Toplu İş Sözleşme sürecinde hükümet tarafından sunulan kabul edilemez teklife karşı tepkilerini göstermek için toplandıklarını söyledi.

İşçilerin beklentisinin sosyal diyalog, şeffaflık ve çözüm odaklı bir yaklaşım olduğunu ancak hükümetin bu beklentilere yanıt vermediğini kaydeden Coşkun, iktidarın 3 ay boyunca masaya hiçbir teklif getirmediğini belirterek, “Geçim şartları zorlaşıyor dedik, görmezden geldiniz. Sabırla bekledik. En sonunda zar zor, lütufmuş gibi bir teklif sundunuz. Bu teklif emeğimizi yok saymaktır. Ne siz o teklifi vermiş olun, ne de biz duymuş olalım” dedi.



“BİR HAFTAYI ÇIKARAMIYORUZ”

Kamu işçilerinin aldığı maaşla ay sonunu getirmesinin imkânsız olduğunu vurgulayan Coşkun, “Maaşlarımızla bir ayı değil, bir haftayı bile çıkaramıyoruz. Kiralar uçmuş, faturalar gelirken ellerimiz titriyor. Uykularımız kaçıyor. Çocuklarımızın beslenmesini, kitap defter masrafını karşılayamıyoruz. Geçim sıkıntısı bugün kamu işçisinin en yakıcı sorunu haline gelmiştir” ifadelerini kullandı.

“BU YALNIZCA KAMU İŞÇİSİNİN MESELESİ DEĞİL”

Kamu işçilerinin üretim gücü olduğunu söyleyen Coşkun, açıklamasının devamında şunları dile getirdi:

“Binlerce çalışan kamu işçisiyiz. Görmezden geldiğiniz alın teriyle çalışan işçiler, kamu hizmetlerinin temel taşlarıdır. Gece gündüz demeden çalışan biz emekçiler sayesinde kamu düzeni aksatılmadan sürmektedir. Bu mesele yalnızca kamu işçisinin değil, herkesin meselesidir.”



“BU BÖYLE GİTMEZ”

“Emekçiyi oyalamak, belirsizlik içinde bekletmek sosyal barışa zarar verecektir. Biz işçilerin beklemeye, oyalanmaya, belirsizliğe tahammülü kalmamıştır.

Emekçi üzerine düşen görevi yapmıştır, yapmaya da devam etmektedir. Alın terini dökerek ülkesine, milletine değer katmaktadır. Bizi yönetenler de sosyal devletin gereğini yerine getirmelidir. Hükümet, süreci daha fazla uzatmadan işçinin, emekçinin hakkını vermeli ve adil bir çözümle bu süreci sonlandırmalıdır.”

“MASA SUSARSA, MEYDANLAR KONUŞUR!”

“Bu böyle gitmez! Siz duymazdan gelirseniz, biz duyurmayı biliriz! Masa susarsa, meydanlar konuşur! Bu işin sonu greve kadar gider! Artık yeter! Sadaka değil, hakkımızı istiyoruz.

Onurlu bir yaşam, adil bir ücret, güvenceli bir gelecek istiyoruz. Bugün buradayız, iş yerlerimizin önünde bildirilerimizi okuyoruz. Yarın alanlarda olacağız! Geçinemiyoruz, susmuyoruz, geri adım atmıyoruz! Emekten gelen gücümüzü kullanır, gereğini yaparız!”