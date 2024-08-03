Çorum İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş’ın koordinatörlüğünde hazırlanan “Çorum Sürdürülebilir Kamp Karavan Turizmi Geliştirilmesi Strateji Ve Eylem Planı Danışmanlığı Projesi” Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından 2024 Yılı Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Teknik Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı. Proje sözleşmesi, OKA Çorum destek ofisinde İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Genel Sekreteri Mehlika Dicle tarafından imzalandı.

Bu proje ile oluşturulacak stratejik ve eylem planı sayesinde Çorum Sürdürülebilir Kamp Karavan Turizmi alanlarının ulusal ve uluslararası düzeyde doğal, tarihi, kültürel ve sosyal değerleri ile miras potansiyellerine yönelik teknolojik, yenilikçi ve dijitalleşen geleceği vitrin alarak gelecekteki en az 5 yıllık turistik, ekonomik ve marka değerlerine dönüşmesine yönelik kullanılacak, akıllı sürdürülebilir turizm modellerinin ortaya çıkarılması amaçlanıyor.

Kent merkezi ve ilçelerinde yürütülecek, Çorum Sürdürülebilir Kamp Karavan Turizmi Geliştirilmesi Strateji Ve Eylem Planı Danışmanlığı Projesi’nin yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.