Burhanettin H. idaresindeki 06 DVD 815 plakalı hafif ticari araç ile Eren A.’nın kullandığı 35 CEB 448 plakalı hafif ticari araç Sungurlu-Alaca yol ayrımında çarpıştı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile 06 DVD 815 plakalı araçta bulunan aynı aileden Celalettin H., Nevruz H. ve Doğa H., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Alaca devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Devrilen araçta sıkışan Vahide H. ise itfaiye ekiplerince kurtarılarak Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Vahide Harmancı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK