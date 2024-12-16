Çorum, çevre bilinci ve sürdürülebilirliği vurgulayan uluslararası bir Erasmus projesine ev sahipliği yaptı. “Where Recycling Meets Podium; Eco-Fashion’s Creative Renaissance” adlı proje kapsamında, İrlanda, İspanya ve İtalya’dan gelen öğretmen ve öğrenciler, Çorum Mehmetçik Lisesi’nde buluşarak, geri dönüşüm ve moda temalı etkinliklere katıldılar.

Projenin amacı, gençlere sürdürülebilirlik bilinci kazandırmak ve geri dönüşümün önemini yaratıcı bir şekilde öğretmekti. Bu doğrultuda düzenlenen etkinliklerle katılımcılara çevre dostu alışkanlıklar kazandırılması ve hızlı moda gibi çevresel sorunlara yönelik yaratıcı çözümler üretilmesi hedeflendi.

DOLU DOLU BİR PROGRAM

Projenin ilk gününde katılımcılar, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm konularında bir atölye çalışmasına katıldılar. İkinci gün ise bir geri dönüşüm merkezine yapılan ziyaretle atıkların işleniş süreçleri gözlemlendi ve geri dönüşüm malzemelerinden çeşitli ürünler tasarlandı.

Üçüncü gün, hızlı moda ve atık yönetimi gibi güncel çevresel sorunlara odaklanıldı. Katılımcılar, eski kıyafetleri yeniden tasarlayarak geri dönüşümün modadaki yaratıcı kullanımını deneyimlediler.

YENİLİKÇİ PODYUM ETKİNLİĞİ

Haftanın sonunda, katılımcılar geri dönüştürülmüş malzemeler ve yeniden tasarladıkları kıyafetlerle bir podyum etkinliği düzenlediler. Bu etkinlik, geri dönüşümün sadece çevresel bir hareket değil, aynı zamanda estetik ve yenilikçi bir ifade biçimi olabileceğini gözler önüne serdi.

ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ VE ÇEVRE BİLİNCİ

Proje, katılımcıların sürdürülebilirlik konusundaki farkındalıklarını artırırken, uluslararası iş birliği ve kültürel bağların güçlenmesine olanak sağladı. Çorum Mehmetçik Lisesi’nde gerçekleştirilen bu anlamlı hareketlilik, öğrenciler ve öğretmenler için unutulmaz bir deneyim olarak hafızalarda kaldı.

ÇORUM’DAN DÜNYAYA YEŞİL BİR MESAJ

Proje, Çorum’un çevre dostu girişimlerini tanıtarak sürdürülebilirlik konusunda farkındalık yaratmayı amaçladı. Katılımcılar, ülkelerine döndüklerinde burada edindikleri bilgileri ve deneyimleri paylaşarak çevre bilincini daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor.

Editör: HABER MERKEZİ