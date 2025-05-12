Çorum Belediyesi'nin kadınlara yönelik sosyal yaşam alanlarını artırmak amacıyla Millet Bahçesi içerisinde hayata geçirdiği Gülnuş Banu Sultan Kadınlar Lokali, Anneler Günü’nde düzenlenen anlamlı bir törenle açıldı.

Açılışa, Çorum Valisi Ali Çalgan ve eşi Halide Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve eşi Feyza Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ile çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşan Vali Ali Çalgan, kadınların sosyal hayattaki rolüne dikkat çekerek, merkezin açılışının Anneler Günü’ne denk gelmesinin özel bir anlam taşıdığını belirtti.

“Kadınlarımızın ve annelerimizin güçlü olması, toplumumuzun da güçlü olması demektir. Bu tür merkezler, kadınlarımızın sosyal ve kültürel hayatına önemli katkılar sağlayacaktır” diyen Vali Çalgan, hayatını kaybeden annelere rahmet, hayatta olanlara sağlık ve huzur dileğinde bulunarak, “Başta şehit annelerimiz olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü’nü yürekten kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise yaptığı konuşmada kadınlara verdikleri önemi bir kez daha vurguladı.

“Her şeyin en güzelini hak eden kadınlarımıza hayırlı olsun. Sosyal tesislerimizin 15’incisi ve en güzeli, Anneler Günü’nde kadınlarımıza armağanımız oldu. Söz verdik, yaptık” dedi.

Çorum’u fetheden Melik Ahmet Gazi’nin eşi olan Gülnuş Banu Sultan’ın adının verildiği Kadınlar Lokali, kadınların sosyalleşebileceği, kültürel ve eğitsel faaliyetlerde bulunabileceği modern bir tesis olarak hizmet verecek.

Editör: NURDAN AKBAŞ