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*** Çorum TSO Meclis Üyeleri ile biraraya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Zülkif Dağlı ise yatırım, üretim ve istihdamın öncelikleri arasında olduğunu belirterek bu nedenle Çorumlu sanayici ve işadamları ile daha yakın bir şekilde çalışacaklarını vurguladı.

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (Çorum TSO) Eylül Ayı Meclis Toplantısı, Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı’nın katılımıyla gerçekleşti.

TSO hizmet binasında yapılan toplantıya Vali Dağlı ile birlikte Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal ve Meclis üyeleri katıldı.

Toplantıda gündemdeki konular müzakere edilerek karara bağlanırken son bölümde dilek ve temenniler dile getirildi.

Vali Zülkif Dağlı’nın toplantıya katılmasının kendilerini mutlu ettiğini belirten TSO Başkanı Başaranhıncal katılımcıları selamlayarak ilimizin sanayisi ile ilgili bazı bilgiler verdi.

Çorum ilinin Anadolunun önemli üretim merkezlerinden biri haline geldiğini belirterek bugün odaya kayıtlı 5 bin 808 üyenin 20 bin 71 kişilik istihdam sağlayarak ülke ekonomisinin her bir verisine önemli katkılar sunduğunu anlatan Çetin Başaranhıncal; “Çorum iş dünyası olarak, daha çok yatırım yapmaya, daha çok ihracat yapmaya, daha çok istihdam yapmaya kararlıyız. Çünkü biz büyüdükçe, Ülkemiz de büyüyor. Son yıllarda, ülkemizin ihracatta gösterdiği niteliksel ve niceliksel değişimin, yansımaları Çorum’da da olmuştur. Çorum, tarih boyunca zengin kültürü, tüccar geleneği ve yenilikçi ruhuyla öne çıkmış bir şehir olmuştur. Bu coğrafi konumumuzun ve potansiyelimizin farkındayız ve işbirliğiyle elde edeceğimiz sonuçları hayal edebiliyoruz. Sizler, ekonomik kalkınmanın itici gücü ve ülkemizin geleceğine şekil veren önemli aktörlersiniz.

Bugün Oda ve borsalarımız bu ülkenin gerçek itici gücüdür. Oluşturduğu devasal ekonomik ve sosyal yapı bunu ortaya koymaktadır. Bu ülkenin daha da büyümesi, gelişmesi ve kalkınması için her birimiz gayretle çalışmaktayız” dedi.

Vali Dağlı da toplantıda Meclis üyelerine hitaben yaptığı konuşmasında Çorum iş dünyasının saygın temsilcileriyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Meclis üyelerine hitap eden Vali Dağlı, “Çorum TSO şehrimizin ekonomik hayıtına yön veren en önemli meslek kuruluşlarımızındın birisi. ÇTSO ilimizin gelişmesinde, kalkınmasında lokomotif bir rol üstlenerek şehrimize önemli katkılar sunmaya devam etmektedir. Gerek fikirleriyle gerekse çalışmalarıyla şehrimize yön vermektedir. Sizlerde büyük gayret göstererek üretim ve tedarik zincirinin aksamaması için çok önemli hizmetler yaptınız.” ifadelerini kullandı.

Toplantının son bölümünde Çorum Ticaret ve Sanayi Odası meclis üyeleri dilek ve temennilerini Çorum Valisi Doç.Dr. Zülkif Dağlı’ya ilettiler.