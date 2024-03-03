Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) U17 Bölgesel Gelişim Ligi 4.Grup 16.hafta maçında Ahlatcı Çorum FK sahasında en yakın rakibi Uşakspor’u ağırladı. Cumartesi günü Devane Sahası’nda oynanan karşılaşmanın henüz 3.dakikasında 1-0 öne geçen Çorum FK ilk yarıyı bu golle 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda da oyunun kontrolünü elinde tutan Kırmızı-Siyahlılar 77.dakikada Polat’ın golüyle farkı 2’e çıkardı. Kalan sürede başka gol olmayınca maç 2-0 Çorum FK’nın üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonucun ardından Çorum FK U17 takımı puanını 40’a yükselterek üçüncü sıradaki takımla puan farkını 14’e çıkararak bitime 4 hafta kala Play-Off’a gitmeyi garantiledi. İkinci sıradaki Uşakspor ise 34 puanda kaldı.

SAHA: Devane.

HAKEMLER: Muammer Tekmen, Ömer Bingöl, Erdal Uncuer.

AHLATCI ÇORUM FK U 17:Erkam, Emirhan, Ramazan, Hasan Berkan, Burak, Yunus Emre (A. Melik), Ahmet Said (Muhsin Tarık), Metehan Arda, Emin, İsa (Yusuf), Polat.

UŞAKSPOR U 17: Emir Furkan, Ali (Mehmet),Hikmet Anıl, Atakan, Muhammed Can, Emre (B. Burak), Emir (N: Eray), Erdi, Erol, Sadık (İbrahim), Miralay Bekir, Hüseyin (Arda)

GOLLER: Dk.3 Emir, Dk.77 Polat.