Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) U16 Bölgesel Gelişim Ligi 6.Grup 15.hafta maçında Ahlatcı Çorum FK U16 takımı Boluspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 9.dakikasında 1-0 geriye düşen Kırmızı-Siyahlılar 24.Mustafa, 59.dakikada A.Kaan’ın attığı gollerle maçı 2-1 kazanmasını bildi.

Bu sonucun ardından Çorum FK puanını 9’a yükseltirken, ev sahibi Boluspor ise 9 puanda kaldı.

SAHA: Karaçayır.

HAKEMLER: Adem Çelik, Yasin Aktaş, Buse Uluyol.

BOLUSPOR U 16 : İsmail, Eren, Mustafa Mert, Burak, Semih, Suat, Melih, Furkan Esat, Eyüp, Ömer Yiğit, Kaan Talha.

YEDEKLER: Haktan Çağan, Kerem, Yavuz, Cavit, Lütfi Eymen, Arda.

AHLATCI ÇORUM FK U 16 : Timurhan, Abdullah, Taha, Taha İbrahim, Bekir, Muhammet Yılmaz, Ömer Faruk, Mustafa, Berk, A. Kaan, İbrahim Efe.

YEDEKLER: Taha Yasin, Ömer Tuğra, Süleyman Anıl, Ahmet Nazar, Muhsin Eymen, Umut Hakkı, Yusuf Emir.

GOLLER: Dk.9 Furkan (Boluspor), Dk.24 Mustafa, Dk.59 A.Kaan (Çorum FK)