Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel U19 Gelişim Ligi 4.Grup 14.hafta maçında Ahlatcı Çorum FK ile Eskişehir Anadolu Üniversitesi Çorum’da kozlarını paylaştı. Devane Sahası’nda oynanan karşılaşmanın ilk 20 dakikasında gol çıkmazken, Çorum FK’da kilidi açan isim 21.dakikada Polat oldu. Golle birlikte oyun üstünlüğünü tamamen eline alan Kırmızı-Siyahlı gençler 36.dakikada Arda ile farkı 2’e çıkardı. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarının başlama düdüğü ile birlikte Abdullah’ın şık aşırtma golü ile skoru 3-0 yapan Çorum FK U19 takımı bu golün ardından savunmada fazla risk almayarak rakibini orta sahada karşılamaya başladı. Kalan sürede konuk Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nin geliştirdiği cılız ataklardan gol çıkmayınca karşılaşma 3-0 Çorum FK’nın üstünlüğü ile sona erdi.

Üst üste ikinci galibiyetine imza atan Kırmızı-Siyahlı gençler puanını 18’e yükselterek ilk iki için umutlarını arttırdı.

Çorum FK U19: 3

Anadolu Üniversitesi U19: 0

SAHA: Devane.

HAKEMLER: Abdullah Enes Gökgüney, Fatih Koçak, Efe Ataç.

AHLATCI ÇORUM FK U19: M.Emin (Berat), İsmet (Berhan), Yunus Emre, İsmail Can (Mustafa), Burak, Ömer Faruk, Yusuf, Arda (Umut), Laye, Abdullah (Emin), Polat.

ESKİŞEHİR ANADOLU ÜNİVERSİTESİ U19: Emirhan, Metehan, Ömer Kaan (Andaç), Bartu, Hamza Yılmaz (Ersan), Arda Emir, Hamza Özdemir, Emir (Ata), Emirhan, Berat, Mustafa (Ege)

GOLLER: Dk.21 Polat, Dk.36 Arda, Dk.47 Abdullah.