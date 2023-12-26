Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin ilk yarısını 27 puanla play-off potasında tamamlayan Ahlatcı Çorum’da ilk ayrılık yaşandı. Berkay Can Değirmencioğlu ile yollar ayrıldı.

Edinilen bilgilere göre; yaşadığı sakatlıklarla daha çok gündeme gelen 30 yaşındaki savunma oyuncusu, ilk yarının sona ermesi üzerine takımdan ayrılmak istediğini bildirdi. Yapılan değerlendirme sonucunda deneyimli stoperin ayrılığına onay verildi.

44 MAÇTA OYNADI

Ahlatcı Çorum FK’nın 2021-2022 Sezonu öncesinde Sakaryaspor’dan transfer ettiği Berkay Can Değirmencioğlu, kırmızı-siyahla bugüne kadar 44 resmi maça çıktı. Deneyimli stoper bu maçlarda 2.321 dakika süre alırken, 3 gol attı.

Bu sezon ligde 3 maçta 31 dakika, Türkiye Kupası’nda ise 28 dakika süre alan Berkay Can, Trabzonspor’la oynanan Türkiye Kupası 4.Eleme Turu maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle ilk yarıyı erken kapatmıştı.