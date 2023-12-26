Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin ilk yarısını 27 puanla play-off potasında tamamlayan Ahlatcı Çorum’da ilk ayrılık yaşandı. Berkay Can Değirmencioğlu ile yollar ayrıldı.

Edinilen bilgilere göre; yaşadığı sakatlıklarla daha çok gündeme gelen 30 yaşındaki savunma oyuncusu, ilk yarının sona ermesi üzerine takımdan ayrılmak istediğini bildirdi. Yapılan değerlendirme sonucunda deneyimli stoperin ayrılığına onay verildi.

Trabzon Maçı 5

44 MAÇTA OYNADI

Ahlatcı Çorum FK’nın 2021-2022 Sezonu öncesinde Sakaryaspor’dan transfer ettiği Berkay Can Değirmencioğlu, kırmızı-siyahla bugüne kadar 44 resmi maça çıktı. Deneyimli stoper bu maçlarda 2.321 dakika süre alırken, 3 gol attı.

Bu sezon ligde 3 maçta 31 dakika, Türkiye Kupası’nda ise 28 dakika süre alan Berkay Can, Trabzonspor’la oynanan Türkiye Kupası 4.Eleme Turu maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle ilk yarıyı erken kapatmıştı.