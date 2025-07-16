Yeni sezon yapılanması doğrultusunda transfer görüşmelerini sürdüren Arca Çorum FK’da forvet arayışı sürüyor. Kadrosunu 7 önemli isim ile güçlendiren Kırmızı-Siyahlılar stoper Caner Osmanpaşa’yla da anlaşması an meselesi. Golcü transferi noktasında da arayışını sürdüren Arca Çorum FK’nın dün itibari ile listesine önemli bir ismi aldığı öğrenildi. Çorum FK transfer komitesi geçtiğimiz sezon Süper Lig’de Antalyaspor forması giyen 30 yaşındaki Paraguaylı golcü Braian Jose Samudio Segovia ile görüşmeye başladı.

Amedspor’un da listesinde olan tecrübeli golcü için Başkan Oğuzhan Yalçın’ın bizzat ilgilendiği ve transferin birkaç gün içerisinde netleşeceği gelen haberler arasında yer aldı.

Braian Jose Samudio Segovia geçen sezon Antalyaspor forması ile 38 maça çıkarken, 8 gol, 1 asist ile sezonu tamamladı.