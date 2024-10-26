Ahlatcı Çorum FK, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 10.hafta maçında konuk ettiği Başkent ekibi Gençlerbirliği’ni 1-0 yenerek kötü gidişe “dur” derken, bu sezon sahasında ilk kez galibiyet aldı.

Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanan ve Gaziantep bölgesi hakemi Ali Yılmaz’ın yönettiği maça Çorumlu sporseverler ilgi göstermedi. Tribünlerin büyük bölümünün boş olduğu maçta 1500 civarında kırmızı-siyahlı taraftar takımına tribün desteği verirken, 120-130 kadar da Gençlerbirliği taraftarı takımını yalnız bırakmadı.

İki takımın da net fırsatlardan yararlanamadığı maçta ilk yarı golsüz biterken, 62’de Suat Kaya ile golü bulan Çorum ekibi, bu üstünlüğünü maç sonuna kadar koruyarak 1-0 kazandı.

Bu sezon sahasında ilk galibiyetini alan Ahlatcı Çorum FK puanını 13’e yükseltirken, Gençlerbirliği 12 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR…

DAKİKA 6: Ahlatcı Çorum FK atağında, Boudjemaa’nın pasında Atakan ceza yayının gerisinden sert vurdu, kaleci Erhan soluna gelen topu kornere çelmeyi başardı.

DAKİKA 14: Ahlatcı Çorum FK atağında, soldan Atakan’ın yerden penaltı noktasına çıkarttığı topu Kasongo penaltının solundan kaleye vurdu, kaleci Erhan ayağı ile gole izin vermedi.

DAKİKA 18: Gençlerbirliği atağında, soldan Oğuzhan ayak dışıyla ortaladı, penaltı noktası ile altı pas arasında kaleci Hasan Hüseyin ile Djitte birlikte çıktı, Djitte kafayı vurdu, top yandan dışarı çıkı.

DAKİKA 38: Soldan içeri giren Metehan’ın sert şutunda kaleci Hasan Hüseyin gole izin vermedi.

DAKİKA 45+2: Gençlerbirliği etkili geldi. Ensar’ın pasında, Metehan ceza yayının solundaki boşluktan gelişine ayak içiyle kesme bir vuruş yaptı, top çatalın hemen altından, yan direkten oyun alanına geri döndü.



DAKİKA 55: Metehan ceza yayının gerisinden sert vurdu, Landre’ye de çarpan topu Hasan Hüseyin kontrol etmeyi başardı.

DAKİKA 60: Ani gelişen Ahlatcı Çorum FK atağında soldan Erkan’ın penaltı noktasına çıkarttığı topa Kasongo’dan önce Zuzek ayak koydu, korner.

DAKİKA 62: GOOOLLL! Ahlatcı Çorum FK golü buldu. Soldan Erkan’ın kullandığı taç Kasongo ceza yayının solundaki boşluktan yayın gerisine açtı, Ferhat’ın şutunda penaltı noktası civarında Suat göğsüyle dokundu, top kaleci Erhan’ın sağından ağlarla buluştu: 1-0.

DAKİKA 88: Gençlerbirliği atağında, Fedai ceza yayının sağından sert vurdu, üstten aut.

DAKİKA 90+1: Gençlerbirliği etkili geldi. Amilton’ın kafayla indirdiği ve yükseklik kazanan topu Atakan kafayla kalecisine dönmek isterken Hasan Hüseyin’den önce araya giren Metehan altı pasın sol köşesinden vurdu, Landre topu çizgiden çıkarttı.