Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde play-off final bileti mücadelesi veren Ahlatcı Çorum FK, 30.hafta maçında, ligden düşmesi kesinleşen Altay’ı deplasmanda yenerek iddiasını sürdürdü.

İzmir Alsancak Mustafa Denizli Stadı’nda oynanan ve İstanbul bölgesi A klasman hakemi İlker Yasin Avcı’nın yönettiği maçta Ahlatcı Çorum FK teknik direktörü Serkan Özbalta, Kocaelispor’la 1-1 berabere kaldıkları maçın ilk on birinden Atakan Akkaynak’ı kulübeye çekerken, sarı kart cezası tamamlanan Hakan’a forma verdi. Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Ozan’ın yerine Ahmet İlhan’ı ilk on birde görevlendiren Özbalta, sakatlığı bulunan Thomas’ın yerine ise Ahmet Sağat’a görev verdi.

Maça iki takım da kontrollü başladı. Ahlatcı Çorum FK, ilk 7-8 dakikadan sonra rakip yarı sahaya yerleşirken, 15.dakikada Ahmet İlhan’ın golüyle 1-0 öne geçti.



Altay, golden sonra özellikle hızlı ataklarla golü düşündü. Nitekim 31.dakikada hızlı gelişen atakta Salih topu ağlara gönderip skora denge getirdi.

Golden sonra Altay Çorum FK yarı alanında daha çok görülmeye başlarken, 38.dakikada Geraldo’nın pasında Nalepa topu ağlara göndererek Çorum temsilcisini 2-1 öne geçirdi. Bu golle ilk yarı Ahlatcı Çorum FK’nın 2-1’lik üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarıya Altay üç oyuncu değişikliği ile başlarken, Ahlatcı Çorum FK ilk yarıdaki on biri ile sahada yer aldı.

İkinci yarıda da ilk yarıda olduğu gibi oyunun kontrolü Ahlatcı Çorum FK’da olurken, Altay ani ataklarla gol bulmaya çalıştı.

Kırmızı-siyahlı ekip Geraldo, Ahmet Sağat ve Eren’le önemli fırsatlardan yararlanamazken, İzmir’in siyah-beyazlı temsilcisi ise Kuban’la beraberlik golüne yaklaştı.

Son bölümlerde temponun düştüğü maçta 90+4.dakikada Eren’in pasında Suat topu ağlara gönderince Ahlatcı Çorum FK sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Ahlatcı Çorum FK puanını 52’ye yükseltirken, Altay 15 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

DAKİKA 15: GOL! Ahlatcı Çorum FK golü buldu. Sağdan, taç çizgisine yakın yerden ortaladı, kaleye yönelen top üst direkten dönüp sol çapraza açıldı. Topu kontrol eden Ahmet İlhan, ceza yayının hemen solundan, tam ceza sahası çizgisi üzerinden yerden vuruşunu yaptı, top kaleci Mustafa’nın sağından ağlarla buluştu.

DAKİKA 31: GOL! Altay beraberliği sağladı. Hazlı gelişen atakta, Deniz orta yuvarlağı geçer geçmez ara pasta Salih’i topla buluşturdu. Salih ceza yayından içeri girer girmez sağ ayağı ile yerden vuruşunu yaptı, top kaleci Hasan Hüseyin’in solundan ağlara gitti: 1-1.

DAKİKA 38: GOL! Ahlatcı Çorum FK ikinci kez öne geçti. Nalepa’nın pasında topla sağdan ceza sahası ile taç çizgisi arasındaki boşlukta buluşan Geraldo, pasını bekletmeden yeniden Nalepa’ya verdi, Polonyalı oyuncu da penaltı noktasının 2 metre kadar gerisinden, sol ayağıyla yerden kaleci Mustafa’nın sağına bir vuruş yaptı, top kalecinin müdahalesine rağmen filelerle buluştu: 2-1.

DAKİKA 52: Ahlatcı Çorum FK akıllara zarar gol kaçırdı. Sağdan Ahmet İlhan ortaladı, Geraldo altı pasta, sol ayağının içiyle vurdu, üstten aut.

DAKİKA 64: Nalepa’nın pasında soldan rakibine geçerek ceza sahasına giren Erkan pasını Ahmet Sağat’a verdi, penaltı noktasının solunda topu kontrol eden Ahmet yerden vurdu, yandan aut.

DAKİKA 68: Altay gole yaklaştı. Sağdan Özgür’ün kullandığı köşe vuruşundan gelen topa Kuban kafayı vurdu, kaleci Hasan Hüseyin topu üst direğin altından kornere çelmeyi başardı.

DAKİKA 70: Çorum temsilcisi üçüncü gole bir kez daha yaklaştı. Sağdan gelişen atakta, Suat ceza sahasına girdi, pasını Geraldo’ya verdi, Angolalı oyuncu penaltı noktasının sol çaprazından sert vurdu, kaleci Ozan Evrim gole izin vermedi.

DAKİKA 81: Nalepa’nın pasında Eren penaltı noktasının sağından sert vurdu, savunmaya da çarpan top az farkla yandan kornere çıktı.

DAKİKA 90+4: Suat fişi çekti. Orta alanda topla buluşan Eren atağı soldan sürükledi, ceza sahasına girip pasını Suat’a çıkarttı, penaltı noktasının sol çaprazından vuruşunu yaparak maçın skorunu 3-1 olarak belirledi.

STAT: Alsancak Mustafa Denizli-İzmir

HAKEMLER: İlker Yasin Avcı, Abdülhamit Söyler, Ramazan Ufuk Avdaş

4.HAKEM: Yakup Özhan

ALTAY: Mustafa (Dk. 46 Ozan Evrim), Yusuf, Sefa, Ceyhun, Salih, Mehmet Gündüz (Dk. 80 Arda), Caner (Dk. 46 Nurettin) (Dk.63 Mehmet Onur), Enes Öğrüce (Dk.46 Enes Yetkin), Kuban, Deniz, Özgür

YEDEKLER: Hikmet, Murat Uluç, Murat Berkan, Tugay, Ege

TEKNİK DİREKTÖR: Cüneyt Biçer

AHLATCI ÇORUM FUTBOL KULÜBÜ: Hasan Hüseyin, Kerem, Erkan, Landre, Toure, Ferhat, Ahmet İlhan (Dk.66 Suat), Hakan (Dk. 66 Atakan Akkaynak), Ahmet Sağat (Dk. 71 Eren), Nalepa (Dk.90 Gökhan), Geraldo (Dk. 90 Ologo)

YEDEKLER: Ali, Sadık Arda, Süleyman, Adem, Thomas

TEKNİK DİREKTÖR: Serkan Özbalta

GOLLER: Dk.15 Ahmet İlhan, Dk. 38 Nalepa, Dk. 90+4 Suat (Ahlatcı Çorum FK), Dk. 31 Salih (Altay)

SARI KARTLAR: Hakan (Ahlatcı Çorum), Özgür (Altay)