Ankara Aktepe Stadı’nda oynanan maçta teknik direktör Serkan Özbalta, Manisa FK’yı 4-3 yendikleri maçtaki on biri sahaya sürdü. Tekirdağ bölgesi hakemi Mehmet Ali Özer’in yönettiği maça iyi başlayan Ahlatcı Çorum FK, 17.dakikada Thomas’la öne geçerken, sonrasında önemli fırsatlardan yararlanamadı.

Başkent ekibi, 23.dakikada Ariybi’nin uzaktan attığı golle beraberliği sağlarken, 42’de Thomas’ın kafa golüyle bir kez daha öne geçen Ahlatcı Çorum FK devreyi 2-1 önde kapattı.

İkinci yarıya Ahlatcı Çorum FK ilk yarıdaki on biri ile çıkarken, Keçiörengücü’nde eski Çorum FK’lı Selim Ilgaz yerini Camara’ya bıraktı.

İlk yarıya göre daha temposuz geçen ikinci yarıda gol sesi çıkmayınca karşılaşma Ahlatcı Çorum FK’nın 2-1’lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Bu sonucun ardından puanını 48’e yükselten Ahlatcı Çorum FK, Sakaryaspor’un da yenilmesi üzerine 3.sıraya yerleşti. Ahlatcı Çorum FK’nın eski teknik direktörü Tahsin Tam’ın takımı Ankara Keçiörengücü ise 32 puanda kalarak düşme korkusunu hissetmeye devam etti.

MAÇTAN DAKİKALAR…

DAKİKA 7: Ahlatcı Çorum FK atağında, Geraldo’nun ceza yayının sağındaki boşluktan şutunda top kaleci Metin’de kaldı.

DAKİKA 15: Sağdan gelişen Ahlatcı Çorum FK atağında, Geraldo’nun pasında Thomas ceza sahasına girer girmez yerden uzak köşeye vurdu, az farkla aut.

DAKİKA 17: GOL! Ahlatcı Çorum FK golü buldu. Orta alandan topla rakip kaleye yönelen Ozan’ın şık ara pasında ceza yayının solundan içeri giren Thomas, altı pas çizgisine kadar sokuldu, karşı karşıya pozisyonda sert bir vuruşla topu tavana astı: 1-0.

DAKİKA 20: İkinci gol kaçtı. Hakan’ın ara pasında soldan ceza sahasına giren Erkan altı pasa ortaladı, kaleci Metin, Thomas’tan önce parmaklarının ucuyla topa dokunup Hollandalı golcünün vuruş yapmasını engelledi.

DAKİKA 23: GOL! Skora denge geldi. Kenardan topla ceza yayının solundaki boşluğa kadar inen Ariybi yerden sert vurdu, top kaleci Hasan Hüseyin’in çabasına rağmen köşeden ağlarla buluştu: 1-1.

DAKİKA 42: GOL! Ahlatcı Çorum FK tekrar öne geçti. Savunmadan Toure’nin pasına soldan hareketlenen Erkan ceza sahası çizgisine kadar sokuldu, ortasında penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Thomas şık bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-1.

DAKİKA 50: Ahlatcı Çorum FK atağında, Ferhat ceza yayının solundan vurdu, üstten aut.

DAKİKA 58: Soldan gelişen Ankara Keçiörengücü maçında, Camara’nın son çizgiye inip yerden ön direğe çıkarttığı topu Dembele’den önce araya giren Toure kornere gönderdi.

MAÇTAN NOTLAR

KENAN AŞKAN

TAKIMI YÖNETTİ

Ahlatcı Çorum FK’da kırmızı kart cezalısı teknik direktör Serkan Özbalta ve sarı kart cezalısı olan yardımcı antrenör Ziya Akçeken maçı tribünden izlediler.

Özbalta ve Akçeken’in yokluğunda Çorumlu yardımcı antrenör Kenan Aşkın takımın başında teknik sorumlu olarak yer aldı.

Cezası tamamlanan Serkan Özbalta, kritik Kocaelispor maçında takımın başındaki yerini alabilecek.

HAKAN BARIŞ

HEM SAKAT

HEM CEZALI

Ahlatcı Çorum FK’nın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı ve form grafiği her geçen gün yükselen oyuncusu Hakan Barış’a nazar değdi. Deneyimli futbolcu, ilk on birde başladığı Ankara Keçiörengücü maçını tamamlayamazken cezalı duruma da düştü.

Müsabakanın 61.dakikasında, beline darbe alan Hakan oyuna devam edemedi. Yerini 63.dakikada Atakan Akkaynak’a bırakan Hakan’ın durumu Çorum’da yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.

Öte yandan, maça sarı kart cezası sınırında çıkan Hakan, sakatlık sonrası oyundan çıkarken sedye gelmesine rağmen yürüyerek çıkmak isteyince sarı kart gördü. Deneyimli futbolcu bu kartla cezalı duruma düştüğü için kritik Kocaelispor maçında forma giyemeyecek.

STAT: Aktepe-Ankara

HAKEMLER: Mehmet Ali Özer ***, Hüsnü Emre Çilimli ***, Hasan Erdoğan ***

4.HAKEM: Tolga Akbaba

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin **, Uğur **, Ahmet Kesim * (Dk. 35 Mert Kula *), Arda Hilmi **, Muharrem **, Mikail * (Dk. 67 Şahverdi *), Selim * (Dk. 46 Camara *), Traore **, Bardhi **, Ariyibi *** (Dk.80 Görkem *), Dembele * (Dk. 67 Melih *)

YEDEKLER: Ekrem, Orhan, Erkan, Erkam, Ahmet Yazar

TEKNİK SORUMLU: Tahsin Tam

AHLATCI ÇORUM FUTBOL KULÜBÜ: Hasan Hüseyin **, Kerem **, Erkan ***, Landre ***, Toure ***, Ferhat ***, Geraldo *** (Dk. 76 Eren *), Hakan ** (Dk. 63 Atakan Akkaynak **), Thomas **** (Dk.86 Gökhan *), Nalepa *** (Dk. 86 Ahmet Sağat *, Ozan *** (Dk.76 Ahmet İlhan *)

YEDEKLER: Ali, Ologo, Suat, Adem, Süleyman

TEKNİK SORUMLU: Kenan Aşkan

GOLLER: Dk. 17 ve 42 Thomas (Ahlatcı Çorum FK), Dk. 23 Ariyibi (Ankara Keçiörengücü)

SARI KARTLAR: Hakan, Thomas, Ahmet İlhan, Hasan Hüseyin (Ahlatcı Çorum FK), Traore, Ariyibi (Ankara Keçiörengücü)