Diyarbakır’da 31 Ekim – 4 Kasım tarihleri arasında düzenlenen TÜBİTAK 16. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Türkiye Finalleri’ne katılan Çorum BİLSEM yine adından söz ettirdi. Ülke genelinden 31 bin projenin başvuru yaptığı yarışmaya 12 bölgede yapılan değerlendirme sonucunda bölge birinciliği derecesi ile katılan Çorum BİLSEM, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sezai Karakoç Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki finallerde 180 proje arasından Türkiye üçüncüsü olmayı başardı.

Danışman Öğretmen Mehmet Fidan koordinesinde yarışmaya katılan Zeynep Fidan ve Sertaç Buğra Çoban isimli öğrenciler hazırladıkları proje ile jüri üyelerinden de tam not aldı.



(Volkan SINAYUÇ)

