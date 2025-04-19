Çorum Belediyesi, kent merkezindeki park ve kent meydanlarındaki banklarda kendilerine dinlenmek için yer bulamayan kadınlardan gelen talepler doğrultusunda yeni bir uygulama başlattı.

Tarihi Kent Meydanı Projesi kapsamında düzenlenen Ulu Cami karşısındaki meydanda kadınlara özel banklar ayrıldı. “Bu banklar hanımefendilere ayrılmıştır. Lütfen öncelik tanıyın” tabelası da asıldı.

Kadınlara özel ayrılan bankta tabelaya rağmen erkeklerin oturduğu görülse de uygulama kadınlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

İhtiyaç duyulması halinde diğer parklara da benzer banklar yerleştirilecek mi merak ediliyor.