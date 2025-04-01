Bayramlaşma programına İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, 22. Dönem Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, il ve merkez ilçe yönetim kurulu üyeleri, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, gençlik ve kadın kolları üyeleri ile çok sayıda partili katıldı.

Tüm katılımcıların, partililerin ve halkın bayramını kutlayan CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, Ramazan Bayramı’nın sağlık, mutluluk, huzur, barış, adalet ve sevgi getirmesini temenni etti.

Editör: HABER MERKEZİ