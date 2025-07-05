CHP Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz ve Milletvekili Mehmet Tahtasız, bugün saat 20.30’da Amasya'da düzenlenecek olan “Millet İradesi Mitingi” için Çorum'dan otobüs kaldırılacağını duyurdu.

Solmaz ve Tahtasız; “Bugün Amasya’da halkın iradesini hep birlikte haykırıyoruz! Adayımızı yanımızda, sandığı önümüzde görene dek mücadelemiz sürecek” ifadeleriyle vatandaşları mitinge davet etti.

Mitinge katılmak isteyen Çorumlular için ulaşım bilgilerini de paylaşan Solmaz ve Tahtasız, otobüslerin bugün saat 17.00'de Çorum Devlet Tiyatro Salonu önünden hareket edeceğini belirtti.

“Birlikte yürüyelim, birlikte kazanalım!” diyen Solmaz ve Tahtasız otobüsler için 0 532 061 35 15 ve 0 544 364 00 23 numaralı telefonlardan iletişime geçilebileceğini sözlerine ekledi.

Muhabir: Haber Merkezi