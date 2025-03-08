Turgut Özal Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız ve eşi, İl Başkanı Dinçer Solmaz ve eşi, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Taşer, belediye meclis üyeleri ile partililer katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan CHP İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün kadın hakları konusunda çağının çok ilerisinde bir lider olduğunu ve kadınlara eğitim, hukuk, çalışma hayatı ve siyaset gibi pek çok alanda eşit haklar kazandırdığını vurguladı. Güngör, “Sabiha Gökçen, Halide Edip Adıvar ve Safiye Ayla gibi daha nice rol model kadınımız ülkemizde varoluş fitilinin ateşini Mustafa Kemal Atatürk ve cumhuriyetin bize getirdikleri sayesinde ateşlemiştir. Ancak bugün kadınları karanlığa hapsetmeye çalışan bir zihniyet mevcuttur. 2008 – 2024 yılları arasında 16 yılda katledilen kayıtlı kadın sayısı 4 bin 867’dir. Oranlar her geçen gün artmaktadır.” dedi.

Güngör, kadınların erkeklerle eşit şartlarda çalıştırılmadığını, eşit ücret alamadığına dikkati çekerek, “Şiddet, ayrımcılık ve hak ihlalleri ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu özel günde kadınların hak ettiği değeri görmesi ve güvenli bir dünyada yaşaması en büyük dileğimizdir. Tüm kadınlarımızın gününü kutluyorum.” ifadesini kullandı.



“KADINLARI YOK SAYAN BU DÜZEN İLK SEÇİMDE DEĞİŞECEK”

Milletvekili Mehmet Tahtasız da 8 Mart’ın bir kutlamadan çok, kadın olmanın ve kadınların hak arayışının bir güne dönüştüğünün altını çizdi.

Geride bıraktığımız 2024 yılının da tıpkı önceki yıllar gibi ülkemizde kadınlara karşı ayrımcılık ve eşitsizliğin derinleştiğini savunan Tahtasız şunları söyledi: “Her ortamda kadınlara yönelik akıl almaz uygulamaların önerildiği ve günlük yaşama geçirildiği, kadın cinayetlerinin sıradanlaştığı bir yıl olarak geçti. Bugün 100 kadından 38’i işsiz. 2024 yılında 445 kadın cinayete kurban gitti. 2025’in ilk iki ayında ise öldürülen kadın sayısı 64’ü buldu. Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak İstanbul Sözleşmesi’ni iktidarımızda yeniden yürürlüğe koyacağız. Kadınları yok sayan bu düzen ilk seçimde değişecek. Tüm kadınların Dünya Emekçi Kadınlar günü kutlu olsun.”

CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz ise eğitime asıl erkekle başlamak gerektiğini vurgulayarak, kadınlara bu programları düzenlemekten daha ziyade asıl sorunun çözümünü başka noktalarda bulmak gerektiğini kaydetti.

Solmaz, şöyle devam etti: “Son dönemlerde ceberut bir iktidarın gerek ülkemizin üzerine kabus gibi çökmesi gerekse de kadınların haklarının birer birer elinden alınmasına biz seyirci kalmayacağız. İlk seçimde de bu büyük mücadeleyi beraber vereceğiz, beraber güçlendireceğiz.”

Solmaz, tüm kadınların gününü kutladı.

Etkinlikte katılımcılara ‘Kadınımızın Hatıra Defteri’ videosu izletildi.

Etkinlikte Av. Burçin Solmaz Polat katılımcılara kadın hakları konusunda bilgi verirken, Op. Dr. Dilek Kalkan Yalçın ve Doç. Dr. Özgür Koçak kadın sağlığı hakkında bilgiler verdi. Etkinlik müzik dinletisiyle sona erdi.