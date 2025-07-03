Doğan Ö. idaresindeki 19 ACS 308 plakalı hafif ticari araç ile Muzaffer A.'nın kullandığı 06 BA 7633 plakalı otomobil Çevreyolu Bulvarı İlim Yayma Kavşağı'nda çarpıştı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada sürücüler ile 06 BA 7633 plakalı araçta bulunan Ekrem A. ve Mitat A. yaralandı.



Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK