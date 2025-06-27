Çorum Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi Musiki Proje Sınıfı öğrencileri, “Genç Sesler Medeniyet Ezgileri – Geleceğin Ustaları Yarışması”nda Türkiye birinciliği elde ederek büyük bir başarıya imza attı.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile MÜSDAV işbirliğinde 17 Haziran 2025 tarihinde Ankara’da düzenlenen yarışmada Türkiye birincisi olan Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi Musiki Proje Sınıfı öğrencileri, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar tarafından kabul edildi.

Ziyarette; Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Celal Şafak, Müzik Öğretmenleri Orhan Karaiba ve Özlem Yılmaz ile Müdür Yardımcısı İsmail Başer de hazır bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, öğrencileri tek tek tebrik ederek başarılarının kendilerini gururlandırdığını ifade etti. Öğrencilere çeşitli hediyeler takdim eden Çağlar, bu başarının hem Çorum hem de Türkiye için büyük bir gurur kaynağı olduğunu vurguladı.

Muhabir: RIFAT KARA