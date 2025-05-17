Çorum Valiliği ve Çorum Belediyesi, "Ailemiz Geleceğimiz!" ana temasıyla düzenlenen 2025 Aile Yılı ve 15-21 Mayıs Aile Haftası etkinlikleri kapsamında tüm Çorum halkını "Büyük Aile Festivali"ne davet ediyor. Festival, bugün (17 Mayıs 2025 Cumartesi günü) saat 15.00’de Kadeş Barış Meydanı'nda başlayacak.

Vali Ali Çalgan ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın imzasıyla yapılan ortak davette, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın da destekleriyle hayata geçirilen festivalin, aile bağlarını pekiştirmek, birlikte keyifli vakit geçirmek ve aile kurumunun toplumdaki önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlendiği belirtildi.

Festivalin, çeşitli etkinlikler, oyun alanları ve sürprizlerle dolu, her yaştan aile bireyine hitap edecek şekilde planlandığı öğrenildi. Organizasyon komitesi, tüm Çorumluları bu anlamlı günde aileleriyle birlikte Kadeş Barış Meydanı'ndaki coşkuya ortak olmaya çağırdı.

Editör: SELDA FINDIK