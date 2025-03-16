Büro Memurları Sendikası Çorum Şubesi’nin olağan genel kurulu Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda delegelerin katılımı ile yapıldı.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti Belediye Meclis Üyesi ve Büro-Memur Sen önceki dönem başkanı Erdoğan Cengiz başta olmak üzere Memur-Sen’e bağlı sendikaların başkan ve yöneticilerinin katıldığı kongre Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile başladı.

Kongrede daha sonra divan üyeliklerine Halil Küçükdevlet, Oğuz Pehlivan ve Ahmet İlhan Elmas seçildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam eden genel kurulda Şube Başkanı Hakan Coşkun bir açılış konuşması yaparak bugüne kadar sendikalarına hizmet veren veya destek veren kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür etti. Coşkun aldıkları bayrağı daha yukarı taşımak adına çalışmalarının süreceğini de dile getirdi.



Genel kurulda daha sonra Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu raporu okunarak ibra edildi.

Kongrede son olarak seçimlere geçildi. Buna göre tek liste halinde yapılan seçimde Hakan Coşkun yönetimindeki Büro Memur-Sen Çorum Şube Yönetim Kurulu Atiye Tuba Gülgör, Yüksel Demir, Mustafa Taşkın, Mustafa Çetin, Latif Yurt ve Alaaddin Oral’dan oluştu.

Ahmet Yılmaz, Metin Adla, Ahmet İlham Elmas, Osmanb Yağlı ve Hilal Şahinbaş’ın Denetleme Kurulu üyeliklerine seçildiği kongrede Disiplin Kurulu ise Musa Köylü, Salih Armutlu, Ziya Kılıç, Mustafa Özkes ile Nuryıldız Tepeköy’den oluştu. Üst kurul delegeliğine ise Hakan Coşkun ile Turgay Yıldırım seçildi.