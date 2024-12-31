Belediye'den yapılan açıklamaya göre; "Vatandaşlarımızın dikkatine!  1 Ocak Çarşamba günü Halk Ekmek büfelerimizde satış yapılmayacaktır. Vatandaşlarımıza önemle duyurulur." denildi.

Çorum Belediyesi  ayrıca sosyal tesislerin de stok sayımı nedeniyle 31 Aralık Salı günü saat 21.30'da kapanacağını, 1 Ocak Çarşamba günü saat 10.00'da hizmet vermeye devam edeceği ifade edildi. 

Öte yandan 1 Ocak Çarşamba günü resmi tatil olduğu için şehir içi otobüs saat ve sefer sayılarının da Cumartesi günü gibi planlandığı duyuruldu. 

Kafe ve eğlence yerleri incelendi Kafe ve eğlence yerleri incelendi

Editör: NURDAN AKBAŞ