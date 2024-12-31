Belediye'den yapılan açıklamaya göre; "Vatandaşlarımızın dikkatine! 1 Ocak Çarşamba günü Halk Ekmek büfelerimizde satış yapılmayacaktır. Vatandaşlarımıza önemle duyurulur." denildi.

Çorum Belediyesi ayrıca sosyal tesislerin de stok sayımı nedeniyle 31 Aralık Salı günü saat 21.30'da kapanacağını, 1 Ocak Çarşamba günü saat 10.00'da hizmet vermeye devam edeceği ifade edildi.

Öte yandan 1 Ocak Çarşamba günü resmi tatil olduğu için şehir içi otobüs saat ve sefer sayılarının da Cumartesi günü gibi planlandığı duyuruldu.