Bilim Çorum, Çorum Belediyesi’nin öncülüğünde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tübitak ve T3 Vakfı’nın destekleriyle hayat buldu. Çorum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde, Turgut Özal İş Merkezi 4’üncü katta faaliyete başlayan Çorum Belediyesi Bilim ve Teknoloji Merkezi öğrencilere kapılarını açtı. Farklı okullardan öğrenciler Bilim Çorum’a gelerek atölyeleri gezdi, çalışmalar yaptı. Öğrenciler atölye içerisinde yer alan sınıflarda uygulamalı olarak ders gördü. Çorum Belediyesi Bilim ve Teknoloji Merkezi açılış tarihine kadar öğrencileri davet ederek Çorum Bilim’i tanıtacak.



Bilim Çorum hakkında bilgi veren Çorum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Eray Çetinkaya, “Belediye Başkanımız Sayın Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın seçim vaatlerinden birini daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bilim Çorum adıyla faaliyete geçen merkezimizde Tasarım Atölyesi, Matematik Atölyesi, Doğa Bilimleri Atölyesi, Teknoloji Atölyesi, Astronomi, Havacılık ve Uzay Atölyesi yer almaktadır. Ayrıca İlimizde Teknofest çalışmalarına katılacak gençlerin kullanabileceği Teknofest Atölyesi hazırladık. Bilim Çorum Merkezimize milli eğitime bağlı okullarımızdan 6-14 yaş arası öğrencilerimizi alarak eğitimlerimize başlamış bulunmaktayız. Resmi açılışını önümüzdeki günlerde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanımızın teşrifleriyle yapmayı planlıyoruz. Belediye Başkanımız her fırsatta gençlere destek olmakta, gençlerimizin önünü açmakta ve onlara gelecek vizyonu kazandıracak her türlü çalışmayı şehrimizde uygulamaktadır. Bilim Çorum Merkezimizde yetişen genç kardeşlerimizin ülkemize önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz.” dedi.