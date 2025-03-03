Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde MEHAM Müdürü Prof. Dr. Gülay Yılmazel tarafından gerçekleştirilen eğitime Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personel katıldı. Yılmazel yaklaşan bahar aylarıyla birlikte görülen KKKA hastalığının öneminden bahsetti. Kene vakalarıyla karşılaşılması halinde yapılması gerekenler hakkında da bilgiler veren Prof. Dr. Gülay Yılmazel, “Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı, ülkemizde bahar ve yaz aylarında görülen ve başlıca kene tutunması veya keneyle temas sonucunda bulaşan ve ölümle sonuçlanabilen önemli bir enfeksiyon hastalığıdır. Havaların ısınmaya başlaması ile hastalığın bulaştırıcı olan keneler aktif hale gelmektedir. Hastalığın önlenmesinde en önemli husus kişisel korunma tedbirlerinin alınmasıdır. Özellikle parklarda ve bahçelerde görülen kenelerle acil olarak ilgili amirlerinize ve İl Sağlık Müdürlüğümüze haber vermeniz gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Editör: SELDA FINDIK