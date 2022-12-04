Çorum Mimarsinan Mahallesi’nde ihtiyaç sahipleri, gaziler ve şehit yakınlarının hizmetine sunulmak üzere tamamlanan düğün salonu düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Merhum Belediye Başkanı Prof Dr. Arif Ersoy zamanında yapılan ve bir süre kullanıldıktan sonra oluşan bir takım sorunlar nedeni ile kilit vurulan 500 m2 alana sahip 200 kişi kapasiteli ve ön tarafı 400 m2 kokteyl alanına sahip tam teşekküllü düğün salonu, dar gelirli vatandaşların talebi üzerine Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın talimatı ile 5 milyon lira harcanarak yeniden hizmete açıldı.

Kuran tilaveti ile başlayan açılışa, Vali Yardımcısı Tamer Orhan, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışta konuşan Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, dar gelirli vatandaşların ekonomik zorluklar nedeni ile yüksek salon maliyetlerini karşılayamadıkları ve düğün yapmakta zorlandıkları, bu nedenle de belediyeye ait düğün salonu olması yönünde talepte bulunduklarını belirtti.

Vatandaşların talebinin haklı olduğunu ve belediyeye ait bir düğün salonu olması belirten Aşgın, “Prof Dr. Arif Ersoy, Mimarsinan’da bir düğün salonu yapmıştı. Birkaç düğün yapılmış, sonra bir takım sorunlar, daha sonra bir spor kulübüne verilmiş, spor kulübü bir müddet sportif etkinlikler yapmış ama sonra oda kilidi vurmuş. Anahtarı aldık girdik buraya. Hakikaten pislikten girilecek durumda değil.

Buradan adam olur mu dedik ve şunu düşündük; Bir bataklıktan dünyanın en büyük havalimanını yapan Recep Tayyip Erdoğan'ın adamları buradaki küçük su birikintilerini halledemiyorsa yazıklar olsun dedik” ifadelerini kullandı.

Düğün salonunun fiyat tarifesi hakkında da bilgiler veren Aşgın, salon ücretinin 1950 lira olacağını ve sosyal destek kartı olan 7250 ailenin kendisi ve çocuklarına %50 indirimli olarak kiralanacağını, şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarının ücret alınmayacağını belirterek, “Bunlar buranın ücretini canları ile kanları ile ödediler” dedi.

Aşgın, engelliler ve birinci dereceden yakınlarının da düğün salonundan %40 indirimli yararlanacağını belirtti.

Milletvekilleri Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu’da konuşmalarında, Çorum Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlamında önemli işler gerçekleştirdiğini kaydederek Başkan Aşgın’ı, ve ekibini tebrik ettiler.

Konuşmaların ardından düğün salonunun açılış kurdelesini hep birlikte kestiler.