Bahçeşehir Koleji Çorum Kampüsü’nde yarın (15 Haziran 2025 Pazar günü) saat 13.00’de başlayacak olan mezuniyet töreni, renkli etkinliklere ve sürprizlere sahne olacak. Törenin en dikkat çeken bölümü ise gençlerin büyük beğeniyle takip ettiği müzik grubu Mavi Gri’nin sahne alacağı konser olacak. Sevilen şarkılarını mezunlar ve katılımcılar için seslendirecek olan grup, mezuniyet coşkusunu zirveye taşıyacak. Okul bahçesinde saat 19.30’da Can Akar’ın dinletisi ile başlayacak konserde Mavi Gri grubu ise saat 20.30’da sahne alacak. Etkinlik alanında ayrıca lazer gösterileriyle birlikte katılımcılara görsel bir şölen sunulacak.

Hem yöresel hem de modern lezzetlerin sunulacağı yemek stantlarının kurulacağı mezuniyet töreni bölümü kapsamında ise saat 15.00’de öğrencilerin eserlerinin yer aldığı serginin açılışı gerçekleştirilecek. Ailelerin ve davetlilerin keyifli vakit geçirmesi için tüm detayların özenle planlandığı mezuniyet töreni ise saat 16.00’de başlayacak.

Bahçeşehir Koleji yetkilileri, bu özel günle ilgili yaptıkları açıklamada; hem akademik başarıyı kutlamak hem de öğrencilerin yeni hayatlarına uğurlanmasını unutulmaz kılmak için kapsamlı bir organizasyon hazırlandığını belirtti. Mezuniyet töreninin sadece öğrenciler için değil, aileler ve tüm davetliler için de keyifli bir gün olarak hafızalara kazınmasının hedeflendiği bildirildi.

Editör: SELDA FINDIK