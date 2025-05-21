Çorum’un önceki valilerinden, emekli Anayasa Mahkemesi Üyesi Mustafa Yıldırım’ın eşi, emekli öğretmen Perihan Yıldırım’ın da aralarında bulunduğu 6 kadın, 19 Mayıs günü Gölbaşı Zübeyde Hanım Aile Yaşam Merkezi’nde “Atatürk’ün Sanatçı Kadınları” adı altında seramik ağırlıklı bir karma sergi açtı.
Sergiye, Perihan Yıldırım’la birlikte, Binnur Aykut, Nebahat Bumin, Serpil Akıncı, Filiz Gökkılıç ve Nurgüh Çakmanus eserleriyle katıldı. Serginin açılışında, Perihan Yıldırım’ı Çorumlu dostları yalnız bırakmadı.
Editör: Haber Merkezi