TVF Kadınlar Bölgesel Lig 8.Grup üçüncü ve son hafta maçında Çorum Arena Spor Kulübü ile Sungurlu Belediyespor karşı karşıya geldi. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Arena Spor Kulübü ilk seti 10 sayı farkla kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette de etkili oyununu devam ettiren Arena’nın sultanları bu seti de 25-10 kazandı ve skoru 2-0 yaptı. Üçüncü sette kaptan Irmak’ın önderliğinde file dibinde rakibini durdurmayı başaran Arena Spor Kulübü bu seti 25-17 maçı da 3-0 kazanmasını bildi.

Bu sonucun ardından Çorum grubunu 6 puanla lider tamamlayan Arena Spor Kulübü Play-Off’a adını yazdırarak 2.Lig hedefine emin adımlarla ilerledi.