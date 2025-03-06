Sungurlu Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren ARCA Savunma, Türkiye’nin en büyük fişek fabrikası TMA Savunma’yı bünyesine kattığını duyurdu.

2024 yılında 600 milyon dolar ihracat ile Türkiye’nin savunma ve havacılık sektöründeki en büyük ihracatçıları arasında ilk 5’te yer alan ARCA Savunma, yeni üretim tesislerini bünyesine katarak hızla büyüyor. Arca Savunma, geçtiğimiz günlerde Kırıkkale’de bulunan silah, mühimmat ve basınç tüpleri üretimi yapan Kalpsan A.Ş. firmasını bünyesine kattığını duyurmuştu.

Kalıpsan A.Ş’yi bünyesine katarak topçu mühimmatı gövde üretimine başlayan ARCA Savunma, şimdi de Sungurlu’da bulunan Türkiye’nin en büyük fişek fabrikası TMA Savunma’yı bünyesine kattı.

Bünyesinde NATO standardında dünyanın en büyük balistik test merkezi bulunan TMA Savunma’da yılda 360 milyon adet fişek üretiliyor. ARCA Savunma, yeni tesislerle ürün yelpazesini genişletiyor.

Türkiye'nin en büyük 5. savunma sanayi ihracatçısı ARCA, 1 ayda bütün Amerika kıtasında üretilen top mermisinden daha fazla top mermisini Sungurlu'da üretiyor.

Editör: HABER MERKEZİ