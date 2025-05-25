Alınan bilgiye göre yakınlarının iki gündür haber alamadığı ve kayıp başvurusunda bulunduğu Mehmet Kaya (41), eski Mecitözü yolu üzerinde ormanlık alanda ölü olarak bulundu.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.



Yaşamına son verdiği değerlendirilen Kaya'nın cenazesi Jandarma Olay Yeri incelemesinin ardından otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.