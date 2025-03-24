Çorum’da oynanan Ankaragücü ve Amedspor maçlarında ilk kez uygulanan ve velilerden yoğun ilgi gören seremoniye çocuklarla çıkma uygulaması 5 Nisan’da Çorum’da oynanacak olan Esenler Erokspor maçında da devam edecek.

Altyapıdan Sorumlu Asbaşkan Sinan Özdilli, amaçlarının hem altyapıya gelir sağlamak, hem de Çorumlu çocuklara kırmızı-siyah aşkını küçük yaşta aşılamak olduğuna dikkat çekti. Seremonide yer alacak miniklerin 5 bin lira karşılığında forma setine de ( forma, şort ve konç) sahip olabileceğini de kaydeden Sinan Özdilli, seremoni öncesi ve sonrasında kulüp sosyal medya ekibi tarafından çekilen fotoların da hatıra olarak kendilerine verileceğini söyledi.

Özdilli konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Sezon boyunca, kulüple anlaşarak belirlenen bir günde çocuğunuzla birlikte tesis ve antrenman ziyareti gerçekleştirme hakkınız olacak. Seremoni ve diğer etkinlikler için belirlenen katılım ücreti her maçta farklılık gösterebilir ve sadece tek maç içindir. 5 Nisan’da sahamızda oynayacağımız Esenler Erokspor maçı için katılım ücreti 5 bin TL olarak belirlenmiştir. Başvuru için, 0 532 667 0364 numaralı telefona Whatsapp üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca, seremonilere katılım için velinin PassoLig Kartı’na sahip olması zorunludur” dedi.

GELİR YİNE bALTYAPIYA

Seremoniden gelecek paranın yine altyapı harcamaları için kullanılacağının altını da çizen Sinan Özdilli, “Daha önce Ankaragücü ve Amedspor maçlarında elde ettiğimiz gelirlerinin tamamını altyapımızın çeşitli eksiklerinde kullandık. Esenler Erokspor maçından gelecek geliri de yine altyapımızın eksiklerinde kullanacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bu bağlamda bizlere her konuda destek olan Kulüp Başkanımız Sayın Oğuzhan Yalçın’a da ayrıca teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.