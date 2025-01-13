Ahlatcı Çorum FK, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 19.hafta maçında konuk ettiği İstanbulspor’u 3-1 yenerek yeniden play-off potasındaki yerini aldı.

Çorum Şehir Stadı’nda oynanan ve Trabzon bölgesi üst klasman hakemi Yasin Kol’un yönettiği maçta iki takım da zaman zaman etkili ataklar geliştirdi ancak topu ağlarla buluşturma noktasında eksik kaldı.

Özellikle ani ataklarda önemli fırsatlar yakalayan Ahlatcı Çorum FK, ilk yarının sonuna eklenen 2 dakikalık oynanmamış sürenin ilk dakikasında, köşe vuruşu organizasyonu sonrası devam eden atakta kaptan Ferhat Yazgan’ın jeneriklik golüyle soyunma odasına 1-0 önde girdi.

İkinci yarıya iki takım da ilk yarıdaki 11’leri ile çıkarken, İstanbulspor devreye etkili başladı.

48.dakikada, Zargo Toure’nin ceza sahasında Emir Kaan’ın yüzüne eliyle temas etmesi üzerine penaltı kazanan İstanbulspor’da 53.dakikada atışı kullanan Muammer topu ağlara gönderince skora denge geldi: 1-1.

Ahlatcı Çorum FK bu gole 58’de Suat’la cevap verdi ve ikinci kez öne geçti: 2-1.

2-1’den sonra İstanbulspor tüm hatları ile oyunu Ahlatcı Çorum FK yarı alanına yıkarken, Çorum temsilcisi hızlı hücumlarla farkı artırmaya çalıştı. Nitekim, 89’da Kaleci Hasan Hüseyin’in uzun gönderdiği topu Thomas kafayla indirdi, Eren de jeneriklik bir golle farkı ikiye çıkartarak takımını rahatlatan golü attı: 3-1.

Bu golle 3-1 kazanan Ahlatcı Çorum FK 3 maç aradan sonra galibiyet sevinci yaşarken, puanını 29’a yükseltip 1 hafta aranın ardından yeniden play-off potasına girdi. İstanbulspor ise 27 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

DAKİKA 5: Aynı dakikada iki takım da pozisyona girdi. Soldan gelişen İstanbulspor atağında, Coly ortaladı, altı pasta Loshaj’dan önce son anda Kadir araya girerek kafayla tehlikeyi bertaraf etti.

Hızlı gelişen Ahlatcı Çorum FK atağında ise, Suat’ın pasında Ferhat sağ çaprazdan vurdu, kaleci İsa iki hamlede topa sahip oldu.

DAKİKA 23: Sağdan gelişen Ahlatcı Çorum FK atağında, Suat’ın pasında Atakan Akkaynak ceza sahasına girdi, yerden penaltı noktasına çıkarttığı topa Tunahan’dan önce savunma araya girdi.

DAKİKA 42: Ahlatcı Çorum FK etkili geldi. Orta alandan sola yakın yerden Suat ortaladı, arka direkte Coly ile hava topu mücadelesinde Thomas’ın kafa vuruşunda kaleci İsa’dan dönen topu Thomas bu kez ayağı ile tamamladı ancak İsa yine gole izin vermedi.

DAKİKA 45+1: GOOOLLL! Ahlatcı Çorum FK’nın golü geldi. Köşe vuruşu sonrası devam eden atakta, sağdan Kerem ortaladı, arkaya açılan topu Suat gelişine bir vuruşla ceza yayına çıkarttı, topla buluşan kaptan Ferhat Yazgan sol ayağı ile vuracakmış gibi yayıp sağına çektiği topu harika bir ayak içi kesmeyle ağlara gönderdi: 1-0.

DAKİKA 53: GOL! İstanbulspor’un beraberlik golü geldi. 48.dakikada, soldan Diarra ortaladı, arka direkte Sambissa etkili bir kafa vuruşu yapamadı. Pozisyonun devamında, Zargo Toure’nin hava topu mücadelesinde elinin Emir Kaan’ın yüzüne teması üzerine VAR’dan orta hakem Yasin Kol’a potansiyel penaltı incelemesi tavsiyesi geldi. Pozisyonu izleyen Yasin Kol penaltı noktasını, Zargo Toure’ye de sarı kart gösterdi. 53.dakikada atışı kullanan kaptan Muammer sert bir vuruşla topu kaleci Hasan Hüseyin’in sağından ağlara gönderdi: 1-1

DAKİKA 56: İstanbulspor ikinci gole yaklaştı. Soldan Loshaj’ın kullandığı köşe vuruşundan gelen topa penaltı noktasının solundan Coly kafayı vurdu, kaleci Hasan Hüseyin iki hamlede topa sahip oldu.

DAKİKA 58: GOOOLLL! Ahlatcı Çorum FK ikinci kez öne geçti. Orta alanda Suat’la başlayan atakta, Suat sağdan Geraldo’yu kaçırdı, topla birlikte ceza yayının sağına kadar sokulan Geraldo pasını sağındaki Atakan’a verdi, içeri giren Atakan’ın penaltı noktasına çıkarttığı topu kontrol eden Suat şık bir vuruşla ağlara gönderdi: 2-1.

DAKİKA 64: İstanbulspor etkili geldi. Soldan ceza sahasına giren Diarra, altı pasın köşesinden sert vurdu, Zargo Toure’ye çarpan top üstten kornere çıktı.

DAKİKA 71: GOL İPTAL: İstanbulspor golü buldu. Sol kanattan gelişen atakta, Diarra’nın pasında Emir Kaan’ın yerden penaltı noktasına çıkarttığı topu Yusuf Ali sağ çaprazdan kontrol edip şık bir vuruşla ağlara gönderdi ancak yardımcı hakem, Diarra’nın pasını Emir Kaan’a atmadan önce topun taca çıktığını belirtti. VAR incelemesi sonucu topun taca çıktığı anlaşıldı ve gol iptal edildi. Oyun taç atışıyla yeniden başladı.

DAKİKA 78: Ahlatcı Çorum FK atağında, Geraldo’nun pasında Catıc ceza yayının solundan içeri girdi, karşı karşıya pozisyonda topu ayağından fazla açınca kaleci İsa gol şansı tanımadı.

DAKİKA 86: İstanbulspor net fırsattan yararlanamadı. Sağdan Özcan ortaladı, arka direkte Diarra yakın mesafeden kafayı vurdu, üstten aut.

DAKİKA 89: Bir jeneriklik gol de Eren’den geldi, fark ikiye çıktı. Kaleci Hasan Hüseyin’in uzun gönderdiği topu rakip yarı alanının ortalarında Thomas kafayla indirdi, Ologo’nun hatası sonucu topu alan Eren, ceza yayının 3-4 metre gerisinden, sağ ayağı ile harika bir vuruş yaptı: 3-1.