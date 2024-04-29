ALACA

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı : 2023/20 Ort. Gid. Satış 24/04/2024

Konu : İLAN

İ L A N

Alaca (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğunca aşağıda numaraları yazılı bulunan taşınmazların satışlarına ilişkin ilanlar tüm aramalara rağmen hissedar Ruhan Şimşek'e (Abdulbaki ve İfakat kızı, 01/01/1958 doğumlu, TC Kimlik No:354***506) tebliğ edilememesi nedeniyle 7201 Tebligat Kanunun 28 ve 29 ncu maddeleri gereğince gazetede ilanı ile ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılmasına;

Aşağıda numaraları yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/20 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Mah/Köy - Ada/Parsel 1. Satış Tarihi 2. Satış Tarihi Kıymet

Çorum/Alaca/Yıldızhan 230/4 08/05/2024 10:25 05/06/2024 10:25 636.475,00 TL

Çorum/Alaca/Karaçal 108/2 08/05/2024 10:36 05/06/2024 10:36 156.250,40 TL

Çorum/Alaca/Karaçal 118/1 08/05/2024 10:47 05/06/2024 10:47 160.722,10 TL

Çorum/Alaca/Karaçal 114/18 08/05/2024 10:58 05/06/2024 10:58 212.100,60 TL





















