Trendyol 1.Lig 4.hafta maçında Manisa FK ile Adanaspor arasında oynanan karşılaşma öncesi rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Adanaspor Teknik Direktörü Sol Bamba'dan kötü haber geldi.

ADANASPOR'DAN AÇIKLAMA

Adanaspor, Sol Bamba'nın vefat haberi şu açıklamayla duyurdu:

"Dün oynanan Manisa Futbol Kulübü müsabakası öncesi rahatsızlanan Teknik Direktörümüz Souleymane Bamba Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine kaldırılmış ve burada verdiği yaşam savaşını malesef kaybetmiştir. Başta ailesi olmak üzere camiamızın başı sağolsun."

ÇORUM FK'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Genç teknik adamın vefatı sonrası Ahlatcı Çorum Futbol Kulübü'nden başsağlığı mesajı geldi.

Kırmızı-Siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Manisa FK ile Adanaspor müsabakasının öncesinde rahatsızlık nedeni ile hastaneye kaldırılan Sol Bamba'nın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Sol Bamba'nın ailesine, yakınlarına ve başta Adanaspor camiası olmak üzere Türk futbol ailesine başsağlığı dileriz" denildi.