Ligde kalma mücadelesi veren ve düşme hattında yer alan Adanaspor’la İstanbul temsilcisi Ümraniyespor, Yeni Adana Stadyumu’nda karşılaştı. Sivas bölgesi üst klasman hakemi Yusuf Ziya Gündüz’ün yönettiği maçta 29.dakikada Furkan Apaydın’ın kırmızı kart görmesi üzerine 10 kişi kalan Ümraniyespor buna rağmen 49’da Engin Poyraz’ın golüyle öne geçti.

Son dakikalarda ataklarını sıklaştıran Adanaspor 85’te Metehan Altunbaş’la beraberlik golünü buldu ve karşılaşma 1-1 bitti.

Bu sonucun ardından Adanaspor puanını 20’ye yükseltmesine rağmen düşme hattında yer almaya devam etti. Ümraniyespor ise puanını 36’ye çıkarttı ve haftayı 9.sırada tamamladı.