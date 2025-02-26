Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2025 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Gençler (kız-erkek) 3x3 Basketbol İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. Kızlarda 3 okulun katılımı ile gerçekleşen müsabakalar sonunda kızlarda Naz Aras, Damla Gürgen, Nisanur Karaca, Cemre Malatyalı oyuncu grubu ile mücadele eden Ada Koleji şampiyonluk ipini göğüsleyen taraf olurken, Melis Özel, Merve Dölcü, Deren Gökalp’lı Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi ikinci, Melek Nur Köroğlu, Buket Sarıtaş, Bengisu Güven ve İrem Işık’lı Başöğretmen Anadolu Lisesi ise üçüncülüğü elde etti.

7 okulun 2 grupta tek devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği erkeklerde ise Ada Koleji ve Başöğretmen Anadolu Lisesi finale adını yazdırdı. Yeni Spor Salonu’nda oynanan final maçını Emir Çınan, Mert Karacaköylü, Asaf Erdem ve Mert Şahin’li Özel Ada Koleji 16-6 kazanarak şampiyon olmayı başarırken, Deniz Yıldız, Eren Adiyek, Mert Efe Özdemir, Ziya Yiğit Özcan’lı Başöğretmen Anadolu Lisesi ise ikincilik kupasını aldı. Yiğit Eren, Batur Korkmaz, Emre Sarıyücel, Yankı Kamuk’lu Atatürk Anadolu Lisesi üçüncü, Taha Şabanoğlu, Boğaçhan Erkan, Canip Yağız Düğen ve Kürşat Efe Karagöz’lü Özel Çorum Doğa Koleji ise dördüncü olarak tamamladı.

Son müsabakaların ardından düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa, sporculara ise madalyaları verildi.