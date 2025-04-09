Bugün Erzurumspor’la karşılaşacak olan Ahlatcı Çorum FK, profesyonel liglerde 447’inci kez puan maçına çıkacak.

Profesyonel liglerdeki 13’üncü sezonunu geçiren Ahlatcı Çorum FK, bugüne kadar 446 kez puan maçına çıktı. Kırmızı-siyahlı takım bu maçlarda 3’ü hükmen 193 galibiyet, 122 beraberlik, 131 yenilgi alarak 701 puan toplarken, attıkları 640 gole karşılık 471 gol yediler.

Çorum temsilcisi, 446 maçın 223’ünü deplasmanda oynarken, 78 galibiyet, 61 beraberlik, 84 yenilgi aldı. Hanesine 295 puan yazdıran Ahlatcı Çorum FK attığı 271 gole karşılık kalesinde 257 gol gördü.