Otomobil tarlaya uçtu

Alınan bilgiye göre olay Sungurlu’ya bağlı Arabaçayı Köyü mevkiinde yaşandı. Sungurlu istikametinden Çorum istikametine seyir halinde bulunan H.K (51) sevk ve idaresindeki otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya girerek devrildi.

Kazada can kaybı yaşanmaz iken sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan C.K (49) isimli kadın yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çorum Elitpark Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

(Ömür SOYTEMİZ)