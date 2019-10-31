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Otomobil tarlaya uçtu

Çorum’da bir otomobilin tarlaya uçması sonucu iki kişi yaralandı.

Otomobil tarlaya uçtu

Çorum’da bir otomobilin tarlaya uçması sonucu iki kişi yaralandı.

31 Ekim 2019 Perşembe 01:30
Otomobil tarlaya uçtu

Alınan bilgiye göre olay Sungurlu’ya bağlı Arabaçayı Köyü mevkiinde yaşandı. Sungurlu istikametinden Çorum istikametine seyir halinde bulunan H.K (51) sevk ve idaresindeki otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya girerek devrildi.

Kazada can kaybı yaşanmaz iken sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan C.K (49) isimli kadın yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çorum Elitpark Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

(Ömür SOYTEMİZ)

Son Güncelleme: 31.10.2019 01:31
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