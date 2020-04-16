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Gizemli hayırsever Sungurlu'da bir kez daha ortaya çıktı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde Şubat ayında 80 kişinin 30 bin liralık bakkal borcunu kapatan gizemli hayırsever 2 ay sonra yeniden ortaya çıktı. Gizemli hayırsever bu kez 114 kişinin toplam 32 bin liralık bakkal borcunu ödedi. 

Gizemli hayırsever Sungurlu'da bir kez daha ortaya çıktı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde Şubat ayında 80 kişinin 30 bin liralık bakkal borcunu kapatan gizemli hayırsever 2 ay sonra yeniden ortaya çıktı. Gizemli hayırsever bu kez 114 kişinin toplam 32 bin liralık bakkal borcunu ödedi. 

16 Nisan 2020 Perşembe 19:52
Gizemli hayırsever Sungurlu'da bir kez daha ortaya çıktı

İlçede kimliği gizli tutulan bir hayırsever, mahalle bakkallarına borcu olanların borçlarını ödedi. Bakkala borcunu ödemek için gelen vatandaşlar ise borçlarının olmadığını duyunca adeta sevinçten havaya uçtu. Borcunu ödemeye gelenlere durumu anlatan mahalle bakkalları, vatandaşların çok sevindiğini belirterek, "2019 yılından borcu olanlar vardı. Durumları iyi olmayan vatandaşlarımız borçlarını ödemekte güçlük çekiyordu. Bu duruma çok sevindiler. Allah razı olsun dediler. İnşallah bu iş öncü olur da böyle hayırseverlerin sayısı çoğalır" şeklinde konuştu.
Mahalle sakinleri ise, “Böyle hayırseverlerden Allah razı olsun. Bu zamanda sayıları azaldı. Bu olayları görmek gerçekten çok güzel. Herkesin örnek alması gerekiyor” diye konuştu. 

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