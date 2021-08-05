Umut veren çift kale

İkinci etap hazırlıklarını Çorum’da yaptığı antrenmanlarla sürdüren Çorum FK’da önceki gün hazırlık maçı niteliğinde çift kale maç yapıldı. Çorum Şehir Stadı’nda yapılan çift kale maça sakatlıkları devam eden Muhammet Fettahoğlu, Kıvanç Kaya, Umut Kaya, Hasan Küçcük, Berkay Can Değirmencioğlu ve Tarık Mayhoş katılmadı. Teknik Direktör Aykan Atik ısınma hareketlerinin ardından yeşil takımla, Hasan Hüseyin, Nafican, Mert Aktaş, Abdulhamit, Serkan, Hüseyin Can, Kerem, Halil İbrahim, Seçgin, Mehmet Gürkan ve Sabrican’a, turuncu takımda ise Erdi, Enes Hoş, Salih Zafer, Kürşat, Mikail, Sefa Akın, İsmet, Burak Çalık, Murat Yıldırım, Batuhan Er ve yardımcı antrenör İsmail Atalay Baydur’a görev verdi. Hazırlık maçı niteliğinde geçen çift kale maçı turuncu takım Batuhan Er ve Murat Yıldırım’ın golleri ile 2-0 kazandı.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında yapılan çift kale maçta Kırmızı-Siyahlılar oynanan futbol ile umut verdi. Özellikle yeni transferlerden Seçgin Getbay, Murat Yıldırım ve Sabrican Vural etkili bir futbol ortaya koydu.

DÜN TEK İDMAN YAPILDI

Çorum FK dün yaptığı çift antrenman programı ile hazırlıklarına kaldığı yerden devam etti.

Teknik Direktör Aykan Atik nezaretinde akşam 18.00’de Tesisler 1 No’lu Saha’da gerçekleşen antrenmana sakatlıkları devam eden futbolcular katılmazken, diğer futbolcular hazır bulundu. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, pas çalışması ve taktik antrenman ardından sona erdi.

(Rıfat KARA)

