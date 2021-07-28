Sabah kuvvet, akşam taktik

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci etap çalışmalarını Çorum’da yaptığı antrenmanlarla sürdüren Kırmızı-Siyahlılar dün çift antrenman yaparak günü tamamladı. Teknik Direktör Aykan Atik nezaretinde sabah 09.00’da salonda ve akşam 17.30’da Çorum Şehir Stadı’nda gerçekleşen antrenmanlara sakatlığı devam eden Muhammet Fettahoğlu katılmazken, Kıvanç Kaya ve Hasan Küçcük ise fizyoterapist eşliğinde çalışmalarına devam etti. Yeni transfer Burak Çalık ise takımdan ayrı düz koşu yaptı. Diğer futbolcuların hazır olduğu günün ilk antrenmanında Kırmızı-Siyahlı futbolcular salonda kuvvet çalışması yaptı.

Akşam Çorum Şehir Stadı’nda gerçekleşen günün ikinci antrenmanında ise futbolcular düz koşu ve ısınma hareketleri ile antrenmana başlarken, son bölümde yaptığı taktik çalışma ile antrenmanı sonlandırdı.

Kırmızı-Siyahlılar bugün yapacağı çift antrenman programı ile hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek.



(Rıfat KARA)

