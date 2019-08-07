Sabah kuvvet, akşam taktik

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci etap çalışmalarını kendi tesislerinde yaptığı antrenmanlarla sürdüren Kırmızı-Siyahlılar dün çift antrenman programı ile günü tamamladı. Teknik Direktör Bahri Kaya nezaretinde gerçekleşen antrenmanlara Mikail Albayrak dışında tüm futbolcular katıldı. 9.00’da ve 10.00’da olmak üzere salonda iki grup halinde kuvvet çalışması yapan Kırmızı-Siyahlılar daha sonra dinlenmeye çekildi. Tesisler 1 No’lu Saha’da saat 17.30’da gerçekleşen akşam antrenmanı ise ısınma hareketleri ile başlarken, istasyon çalışması ile devam etti. Son bölümde yarı sahada taktik çalışma yapan Kırmızı-Siyahlılar açma germe hareketleri ile antrenmanı tamamladı.

Yeni Çorumspor’da yeni sezon hazırlıkları bugün yapılacak antrenmanlarla devam edecek.

(Ömür SOYTEMİZ)