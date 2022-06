Mehmet Can Töremiş’ten çifte Türkiye şampiyonluğu

Badminton Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan 15 Yaş altı Türkiye Şampiyonası, Ankara’da yapıldı. Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün milli badmintoncularından Mehmet Can Töremiş, hem tek erkeklerde, hem de çift erkeklerde mutlu sona ulaştı.

Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezinde 15 Haziran’da başlayan ve 6 gün süren şampiyonaya, 340 kulüpten 912 sporcu katıldı. Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Mehmet Can Töremiş, tek erkekler kategorisinde karşılaştığı tüm rakiplerini yenerek Türkiye şampiyonu oldu.

Töremiş, tek erkeklerden sonra bir şampiyonluk da çift erkeklerde kazandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor Kulübü’nden partneri Mert Seven’le birlikte, tüm rakiplerini yenen Mehmet Can Töremiş, bu kategoride de Türkiye şampiyonluğuna ulaştı ve şampiyonayı çifte birincilikle tamamladı.

Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, takımlar genel klasmanında, Türkiye dördüncülüğünü elde etti.

Antrenör Barış Boyar, çifte Türkiye şampiyonluğu kazanan Mehmet Can Töremiş’i tebrik ederken, kendilerine her zaman destek olan AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Spordan Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Kulüp Başkanı Nadir Solak ve yönetim kuruluna teşekkür etti.

(Hüseyin AŞKIN)